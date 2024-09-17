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Хорнер назвал появившуюся проблему «Ред Булл» после аварии Переса на ГП Азербайджана

Хорнер назвал появившуюся проблему «Ред Булл» после аварии Переса на ГП Азербайджана
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что после столкновения во время Гран-при Азербайджана пилота команды Серхио Переса и испанца Карлоса Сайнса из «Феррари» у австрийского коллектива появились проблемы с запасными частями для болидов.

«Запчастей сейчас не хватает. Нам придётся работать пять дней дома на заводе, чтобы доставить необходимые детали в Сингапур к пятнице. Чеко держал перед собой двух лидеров до самого конца. Хотя Перес всё время ехал в турбулентном воздухе, шины выдержали. Он был на пути к подиуму. Учитывая износ задних шин Леклера, Перес мог закончить вторым», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Столкновение между пилотами произошло на предпоследнем круге гонки, когда после выхода из второго поворота Перес хотел произвести попытку обгона, поймав слип-стрим от Шарля Леклера, но задел заднее колесо Сайнса. Оба пилота врезались в защитное ограждение и вызвали режим виртуальной машины безопасности на трассе.

Ранее стало известно, что отцу Серхио Переса стало плохо и его госпитализировали в предынфарктном состоянии.

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