Команда «Према» объявила первого пилота в IndyCar. На второе место претендует Шварцман

Итальянская команда «Према», которая в следующем году дебютирует в американской серии IndyCar, объявила имя первого пилота на сезон-2025 — им стал британский гонщик Каллум Айлотт.

Айлотт с 2017 по 2021 год входил в состав молодёжной Академии «Феррари» и при её поддержке стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив в 2020 году Мику Шумахеру, а также завоевал бронзовые награды по итогам сезона Формулы-3. Найти место в Формуле-1 британцу не удалось, и в 2022 году он дебютировал в IndyCar.

За два полных сезона в составе «Хункос Холлингер» Айлотт пять раз финишировал в топ-10, а его лучшим финишем стала пятая позиция (в Сент-Питерсберге и Лагуна-Секе). В конце 2023 года Каллум потерял место в IndyCar, но в начале сезона на отдельных этапах подменял в «Макларене» травмированного Дэвида Малукаса и занял 11-е место в «500 милях Индианаполиса».

Отметим, что, по слухам, предварительный контракт с «Према» на выступления в IndyCar подписал Роберт Шварцман. Россиянин при этом считается кандидатом на место в «Кик-Заубере» в следующем сезоне Формулы-1.

Напомним, сезон IndyCar 2024 года завершился вторым подряд титулом Алекса Палоу, а следующий чемпионат стартует в марте 2025-го.