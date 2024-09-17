«РБ» опубликовала превью ГП Сингапура с цитатой Риккардо на фоне слухов о его замене

Команда Формулы-1 «РБ» в преддверии 18-го этапа — Гран-при Сингапура — опубликовала превью с цитатой своего гонщика 34-летнего австралийца Даниэля Риккардо, который в последнее время стал обсуждаемым гонщиком из-за слухов о замене на новозеландца Лиама Лоусона.

«Мне очень нравится трасса «Марина Бей». Это одна из моих любимых трасс. В прошлом году я здесь не гонялся (вместо Риккардо, сломавшего руку в Зандворте, выступал Лоусон. — Прим. «Чемпионата»), поэтому с нетерпением жду возвращения. Здесь очень жарко и влажно, что является дополнительным испытанием.

Надеюсь, мы сможем выступить лучше, чем в Баку. Мы усердно работаем как команда, чтобы понять это и улучшить результаты. Я рад вернуться на эту трассу и попытаться набрать очки», — приводит слова Риккардо пресс-служба «РБ».

На прошедшем этапе в Азербайджане Риккардо занял 13-е место, а его напарник Юки Цунода сошёл в начале гонки из-за столкновения с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом.

Гран-при Сингапура пройдёт с 20 по 22 сентября.

Ранее появилась информация о том, что «Ред Булл» активировал опцию в контракте Лоусона, которая гарантирует ему место в сезоне-2025.