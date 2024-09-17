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Редкий винтажный Jaguar Мадонны выставлен на аукцион

Редкий винтажный Jaguar Мадонны выставлен на аукцион
Jaguar Mark X 4.2 Мадонны
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На аукцион H&H Classics выставлен редкий Jaguar Mark X 1967 года выпуска, купленный Мадонной для своего сына Рокко Ричи. Это одна из редких версий автомобиля c 4,2-литровым двигателем — в Jaguar построили 5137 экземпляров этой машины. Считается, что лишь несколько из них сохранились до сегодняшнего дня.

Jaguar Mark X 4.2 Мадонны

Jaguar Mark X 4.2 Мадонны

Фото: H&H Classics

Jaguar Mark X — флагманский седан британской марки, он выпускался с 1961 по 1970 год и во многом повторял ноу-хау знаменитого E-type. В версии с базовым 3,8-литровым двигателем, таким же, как у Jaguar E-type, Mark X развивал 193 км/ч. У Mark X 4.2 максимальная скорость чуть выше — порядка 200 км/ч.

Мадонна за рулём Jaguar Mark X 4.2

Мадонна за рулём Jaguar Mark X 4.2

Фото: H&H Classics

Известно, что Мадонна приобрела автомобиль в 2021 году, певица неоднократно позировала в этой машине, а снимки позже публиковались в прессе и социальных сетях.

Торги пройдут 9 октября.

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