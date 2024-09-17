Гендиректор «Рено» встретится с сотрудниками «Альпин» по поводу моторной программы в Ф-1

Генеральный директор «Рено» Лука де Мео согласился провести встречу с работниками моторного завода французского концерна в Вири-Шатийоне в конце текущей недели. Об этом сообщает портал Motorsport.

Целью встречи станет обсуждение возможного закрытия программы разработки и производства собственных двигателей для Формулы-1.

«Социально-экономический совет «Альпин», производителя двигателей для французской команды Формулы-1, объявляет, что он организовал встречу с Лукой де Мео, председателем и генеральным директором концерна «Рено», в пятницу, 20 сентября 2024 года, чтобы обратить его внимание на непонимание, связанное с прекращением разработки двигателей Формулы-1 во Франции на площадке Вири-Шатийон», — говорится в заявлении совета.

Ранее де Мео высказал намерение добиться более экономически эффективного управления командой «Альпин» и производством моторов в Вири. В связи с этим «Альпин» может перейти на сторонние моторы.

Это вызвало резкую реакцию со стороны профсоюза [Совет по производству гоночных машин] «Альпин», представляющего интересы рабочих и оказывающего максимальное давление на «Рено», чтобы заставить концерн изменить своё решение. Вскоре сотрудники моторного завода начали устраивать акции протеста.