Фернандо Алонсо: попадание Габриэла Бортолето в Формулу-1 — вопрос времени

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высоко оценил перспективы гонщика «Инвикты» бразильца Габриэла Бортолето.

«Габриэл невероятно талантливый и в то же время очень скромный человек — на мой взгляд, это главное, над чем нам вместе следует работать. Кроме того, он трудолюбивый. Поэтому ему удалось достигнуть такого значительного прогресса в Формуле-3 и Формуле-2. К тому же его восприятие вещей довольно серьёзно, что никогда не является гарантией в таком возрасте.

Бортолето выиграл Формулу-3, будучи новичком. Теперь он борется за чемпионство в качестве новичка в Формуле-2, но без проверок, которые прошли многие другие. Похоже, он единственный новичок в чемпионате, что уже является потрясающим достижением. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Но, знаете, его попадание в Формулу-1 — вопрос времени», — приводит слова Алонсо портал Racingnews365.