Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фредерик Вассёр высказал мнение, что будет «хорошим шагом вперёд» для «Феррари»

Фредерик Вассёр высказал мнение, что будет «хорошим шагом вперёд» для «Феррари»
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр ответил, что будет «хорошим шагом вперёд» для его команды.

«У нас хорошая динамика, поэтому нам следует продолжать [выступать] в том же духе, чтобы наверняка набрать больше очков, чем на Гран-при Азербайджана. Мы сохраняли темп на протяжении всего уикенда, с первого круга первой тренировки и до конца гонки. Это самое важное. Если в предстоящий уикенд мы наберём больше очков и сохраним тот же темп, то это будет хорошим шагом вперёд для нашей команды», — приводит слова Вассёра портал GPblog.

Напомним, в гонке Гран-при Азербайджана пилот «Феррари» Шарль Леклер финишировал вторым, а его напарник Карлос Сайнс — 18-м.

Материалы по теме
Вассёр высказался о возможных переговорах «Феррари» с Ньюи в будущем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android