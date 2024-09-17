Фредерик Вассёр высказал мнение, что будет «хорошим шагом вперёд» для «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр ответил, что будет «хорошим шагом вперёд» для его команды.

«У нас хорошая динамика, поэтому нам следует продолжать [выступать] в том же духе, чтобы наверняка набрать больше очков, чем на Гран-при Азербайджана. Мы сохраняли темп на протяжении всего уикенда, с первого круга первой тренировки и до конца гонки. Это самое важное. Если в предстоящий уикенд мы наберём больше очков и сохраним тот же темп, то это будет хорошим шагом вперёд для нашей команды», — приводит слова Вассёра портал GPblog.

Напомним, в гонке Гран-при Азербайджана пилот «Феррари» Шарль Леклер финишировал вторым, а его напарник Карлос Сайнс — 18-м.