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Деймон Хилл предположил, почему «Ред Булл» перестал доминировать в Формуле-1

Деймон Хилл предположил, почему «Ред Булл» перестал доминировать в Формуле-1
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Бывший гонщик Формулы-1 чемпион 1996 года Деймон Хилл предположил, почему «Ред Булл» перестал доминировать в чемпионате.

«Ред Булл» достигли предела в плане времени работы в аэродинамической трубе, с компьютерной гидродинамикой и прочими аспектами, в которых они ограничены. Это показывает нам, что команды, которые могут наверстать упущенное, становятся более заметными. А это, в свою очередь. приводит к более зрелищным гонкам. В некотором смысле правила доказали свою эффективность быстрее, чем многие ожидали. Прошло всего пару лет, однако они начинают медленно вступать в силу, что является положительным моментом. Очевидно, что, чем успешнее «Макларен» сейчас, тем больше проблем у них будет в следующем году», — приводит слова Деймона портал GPblog.

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