Деймон Хилл объяснил, за счёт чего Макс Ферстаппен останется лидером Ф-1 в личном зачёте

Бывший гонщик Формулы-1 чемпион 1996 года Деймон Хилл по-прежнему уверен в том, что Макс Ферстаппен является лидером в личном зачёте чемпионата.

«Владение мячом — важнейшая часть игры. Макс уже набрал очки. Теперь его команда наблюдает за тем, как их просто съедают. Вопрос в том, насколько быстро крысы съедят сыр. Лучше быть в положении лидера. У тебя будет возможность найти решение проблемы, изменить ситуацию и улучшиться. «Ред Булл» пользуются тем преимуществом, которое у них есть.

Когда ты кого-то преследуешь, то тебе нечего терять. В этом и заключается прелесть погони — выслеживать впереди идущего, поскольку в любом случае ты второй. Поэтому у тебя есть возможность взять на себя все риски. Для меня гонка — это бег с ребёнком на руках. Ты не можешь себе позволить уронить его, поэтому тебе следует бежать быстрее. Когда ты лидируешь, это то ценное, к чему все стремятся. У тебя это есть, и ты не должен это упускать [из своих рук]», — приводит слова Хилла портал Sky Sports.