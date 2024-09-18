Шарль Леклер показал свою уникальную Ferrari Daytona SP3

Пилот команды «Феррари» в Формуле-1 Шарль Леклер рассказал о своей Ferrari Daytona SP3, сделанной по его личному заказу. Эту машину заметили ещё в марте, а теперь гонщик подробнее рассказал о её особенностях.

«Daytona SP3 — одна из моих любимых моделей. На мой вкус это, пожалуй, самая красивая машина на данный момент. Дело не только в её внешности, но и в том, что внутри, и управлять ею это потрясающе, — делится впечатлениями Леклер. — Мы часов пять или шесть провели в студии, чтобы убедиться, что всё будет так, как я хочу. Это потрясающий момент — о таких машинах я мечтал в детстве».

«Чёрный цвет я выбрал, потому что это один из моих любимых цветов — один из моих шлемов был матово-чёрным. Посередине шла полоса в цветах флага Монако — и такая же на кузове этой машины. Также нанесён На кузов также нанесён мой гоночный номер — 16, — рассказал Леклер. — Внутри я хотел ярких контрастов и потому выбрал красную обивку кресел. В каждой Ferrari должно быть что-то красное, и в моей оно внутри. Между сиденьями есть небольшая табличка — на ней мой логотип в виде номера и подпись. У них гоночные ремни безопасности, потому что я надеюсь однажды выехать на ней на трассу».

Ferrari Daytona SP3 была представлена в 2021 году в рамках серии Icona. Автомобиль построен на платформе LaFerrari Aperta и оснащён 6,5-литровым двигателем F140 HC V12 мощностью 618 кВт (840 л. с.). До 100 км/ч Daytona SP3 разгоняется за 2,85 секунды. Тираж автомобиля ограничен 499 экземплярами. Стоимость машины составляет $ 2,25 млн. Известно, что, помимо Леклера, таким автомобилем владеет Криштиану Роналду.

В конце ролика Леклер сел за руль спорткара и отправился в Музей Энцо Феррари в Модене, где автомобиль на некоторое время будет выставлен для публичной экспозиции.