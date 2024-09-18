На уличных гонках в Нигерии Chevrolet Corvette врезался в Dodge Challenger

Во время нелегальных уличных гонок в Нигерии автомобиль Chevrolet Corvette C8 на высокой скорости врезался в Dodge Challenger, сообщает издание CarScoops. На видео, которые сняли очевидцы инцидента, заметно, что водитель Corvette C8 гонялся с водителем Jeep Trackhawk, однако в момент заезда им наперерез двинулся Dodge Challenger.

В результате удара передняя часть Dodge Challenger была полностью снесена, но водитель не пострадал и самостоятельно покинул автомобиль без признаков каких-либо травм. После столкновения водитель Chevrolet Corvette потерял управление и врезался в столб — этот автомобиль пострадал намного серьёзнее. Водитель Corvette также остался жив и, несмотря на некоторые травмы, отказался от госпитализации.

Напомним, в середине августа полиция Лондона сообщила о конфискации у нелегальных уличных гонщиков более 60 суперкаров.