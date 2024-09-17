Льюис Хэмилтон сравнялся с Кими Райкконеном по количеству проведённых гонок в Ф-1

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнялся с бывшим гонщиком Формулы-1, чемпионом мира 2007 года Кими Райкконеном по количеству проведённых гонок в Формуле-1.

И Хэмилтон, и Райкконен приняли участие в 349 гонках в течение карьеры.

На минувшем Гран-при Азербайджана британский пилот финишировал девятым, а его напарник Джордж Расселл — третьим.

Напомним, Льюис Хэмилтон на данный момент занимает шестое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 166 очков. А его команда находится на четвёртом месте в Кубке конструкторов.

Ранее Хэмилтон рассказал о своём странном способе пилотирования на Гран-при Азербайджана.