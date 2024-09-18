«Пирелли» впервые показала, как будут выглядеть шины болида Формулы-1 в 2026 году

Итальянская фирма «Пирелли» впервые продемонстрировала, как будут выглядеть шины болидов Формулы-1 в 2026 году, а также провела тестирование прототипной версии на трассе.

Фото: Аккаунт pirelli_motorsport в социальных сетях

Фото: Аккаунт pirelli_motorsport в социальных сетях

Фото: Аккаунт pirelli_motorsport в социальных сетях

Напомним, согласно техническому регламенту, который будет принят в 2026 году, шины станут на 8% уже тех, которые используются сейчас. Кроме того, ФИА планировала перейти с нынешних 18-дюймовых на 16-дюймовые шины, однако от данной идеи отказались.

Вес, сэкономленный за счёт шин меньшего размера, должен составить четыре-пять килограммов.

Ранее гоночный директор «Пирелли» Марио Изола объяснил, почему попросили ФИА оставить 18-дюймовые шины.