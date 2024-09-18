«Мерседес» представил специальную ливрею к Гран-при Сингапура

Команда Формулы-1 «Мерседес» представила специальную ливрею к предстоящему Гран-при Сингапура.

Болид W15 будет оформлен в зелёный и чёрный цвета, что является отсылкой к 50-летию титульного спонсора «Мерседеса», малазийской нефтегазовой компании «Петронас».

Фото: Mercedes F1

Фото: Mercedes F1

Фото: Mercedes F1

«Наше партнёрство с «Петронас» является самым давним и по-прежнему крепким. Для любой компании 50-летие является невероятным достижением. Итак, эта ливрея не только отмечает 50-летие компании, но и подчёркивает её важность в истории нашей команды», — приводит слова главы «Мерседеса» Тото Вольфа пресс-служба.

Напомним, Гран-при Сингапура пройдёт с 20 по 22 сентября. Действующим победителем этапа является пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший.