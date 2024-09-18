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Вассёр назвал цель для «Феррари» на этап в Сингапуре

Вассёр назвал цель для «Феррари» на этап в Сингапуре
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Сингапура.

«Был ли связан темп «Феррари» в Баку с трассой? Если это так, хорошо, потому что в следующие выходные будут такие же повороты.

После Сингапура будет перерыв перед Остином, и у нас будет время на подготовку, но сначала — Сингапур, и я хочу добиться там хорошего результата, как и в прошлом году, когда мы превзошли нашу оппозицию», — приводит слова Вассёра издание Racingnewss365.

Напомним, Гран-при Сингапура пройдёт с 20 по 22 сентября. Действующим победителем этапа является пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший.

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