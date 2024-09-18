Уиндзор — о Бермане в Баку: Магнуссен, должно быть, подумал, что стал бы четвёртым

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор иронично высказался о пилоте «Хааса» датчанине Кевине Магнуссене, пропустившем Гран-при Азербайджана из-за дисквалификации.

Напомним, Магнуссена заменил Оливер Берман, финишировавший на 10-м месте. Британец также вошёл в число претендентов на звание Гонщика дня.

«Я бы сказал, что Олли Берман является вторым [с точки зрения выступления]. И, как по мне, это также выдающийся результат. Интересно, что подумал Кевин Магнуссен об этом… Хотя, зная его, он подумал: «Да, я стал бы четвёртым в этой гонке», — сказал Уиндзор в подкасте F1.

Ранее Хэмилтон похвалил Бермана и Колапинто за борьбу с ним на Гран-при Азербайджана.