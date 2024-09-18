Ферстаппен рассказал, что нужно сделать «Ред Булл» для успеха в Сингапуре

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Сингапура.

«Мы извлекли уроки из ошибок в Баку на прошлой неделе и попытаемся исправиться в Сингапуре. «Марина Бэй» — классная трасса, но мы ожидаем, что на этот раз будет немного сложнее. Гонка здесь обычно конкурентная, а условия очень жаркие и влажные.

Мы знаем, где можем улучшиться, и, очевидно, нужно убедиться в том, что мы оптимизируем настройки. Важно будет лучше контролировать машину на низкой скорости и избегать подпрыгиваний. Мы надеемся, что это сильно нам поможет. Мы продолжаем бороться за чемпионство», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».