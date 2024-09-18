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Конкурент погибшего мотогонщика снялся с соревнований, чтобы тот посмертно стал чемпионом

Конкурент погибшего мотогонщика снялся с соревнований, чтобы тот посмертно стал чемпионом
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Итальянский мотогонщик, а также успешный блогер Лука Сальвадори может посмертно стать победителем турнира National Trophy 1000 Италии.

Его ближайший конкурент Филиппо Ровелли отказался от участия в двух последних этапах турнира, из-за чего Сальвадори должен быть признан чемпионом.

«Лука, мы много раз пересекались с тобой на различных этапах, но еще никогда не было между нами такого жесткого противостояния, как в этом году. В каждой гонке мы словно сражались один на один между собой. Впереди у нас было еще две гонки, где мы могли бы вновь сразиться между собой.

Но сегодня для меня чемпионат закончен. Без тебя, твоего драйва, у меня нет желания продолжать гонку. Это твой титул, Лука, ты заслужил его. Хотелось бы отпраздновать его по-другому, пожать тебе руку, и признать что ты лучший. Это был твой чемпионат, и пусть останется твоим навсегда, — приводит слова Ровелли Marca.

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