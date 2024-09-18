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«Ред Булл» объявил о ключевой перестановке в команде

«Ред Булл» объявил о ключевой перестановке в команде
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила об очередной перестановке в руководстве команды.

Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, будет повышен до гоночного директора. Решение было обусловлено уходом из команды британского специалиста Джонатана Уитли.

Напомним, 57-летний Уитли покинет «Ред Булл» по окончании сезона после 18 лет работы в команде. Специалист займёт руководящую должность в команде «Ауди», намеренной вступить в Ф-1 в 2026 году.

Также Ламбьязе будет отвечать за стратегию в команде. Отметим, что итальянец сохранит за собой работу в качестве гоночного инженера Ферстаппена.

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