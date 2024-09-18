«РБ» представил «джинсовую» спецливрею для Гран-при Сингапура

Команда Формулы-1 «РБ» представила специальную ливрею к предстоящему Гран-при Сингапура. Новая «джинсовая» раскраска посвящена одному из основных спонсоров команды — компании HUGO.

Фото: Visa Cash RB F1

Фото: Visa Cash RB F1

Фото: Visa Cash RB F1

Фото: Visa Cash RB F1

«Модные бренды объединяют усилия с командами Ф-1 и пилотами на протяжении многих лет, в особенности это касается костюмов, но подобного шага мы ещё не видели. Мы действительно поднимаем планку и прокладываем путь, демонстрируя возможности для брендов. Думаю, что мы определённо откроем глаза модным домам», — прокомментировал анонс пилот «РБ» Даниэль Риккардо.

Напомним, Гран-при Сингапура пройдёт с 20 по 22 сентября. Действующим победителем этапа является пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший.