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«РБ» представил «джинсовую» спецливрею для Гран-при Сингапура

«РБ» представил «джинсовую» спецливрею для Гран-при Сингапура
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Команда Формулы-1 «РБ» представила специальную ливрею к предстоящему Гран-при Сингапура. Новая «джинсовая» раскраска посвящена одному из основных спонсоров команды — компании HUGO.

Фото: Visa Cash RB F1

Фото: Visa Cash RB F1

Фото: Visa Cash RB F1

Фото: Visa Cash RB F1

«Модные бренды объединяют усилия с командами Ф-1 и пилотами на протяжении многих лет, в особенности это касается костюмов, но подобного шага мы ещё не видели. Мы действительно поднимаем планку и прокладываем путь, демонстрируя возможности для брендов. Думаю, что мы определённо откроем глаза модным домам», — прокомментировал анонс пилот «РБ» Даниэль Риккардо.

Напомним, Гран-при Сингапура пройдёт с 20 по 22 сентября. Действующим победителем этапа является пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший.

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