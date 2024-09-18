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Гоночный инженер Пиастри назвал причину успеха австралийца в нынешнем сезоне

Гоночный инженер Пиастри назвал причину успеха австралийца в нынешнем сезоне
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Том Сталлард, гоночный инженер пилота «Макларена» австралийца Оскара Пиастри, высказался о причинах успеха подопечного в престижнейшей гоночной серии мира.

«Мы провели поистине большую работу с Оскаром над умением следить за шинами и добились серьёзных успехов. В прошлом году было несколько случаев, когда шины его подводили, из-за чего мы не смогли продемонстрировать его возможности.

Подобное повторилось в начале этого года, кажется, в Японии и Китае, но с тех пор он хорошо справляется. Это больше не является его слабостью. Ему есть чему учиться, но он постоянно совершенствуется», — сказал Сталлард в подкасте F1 Nation.

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