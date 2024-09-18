Расписание трансляций Гран-при Сингапура — 2024

С 20 по 22 сентября в Сингапуре пройдёт 18-й этап Формулы-1 в сезоне-2024.
Все заезды гоночного уикенда будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии Гран-при будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории России не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию азербайджанского этапа.
Формула-1, Гран-при Сингапура — 2024. Расписание трансляций (время московское):
Пятница, 20 сентября
12:30. Первая тренировка
16:00 Вторая тренировка
Суббота, 21 сентября
12:30. Третья тренировка
16:00. Квалификация
Воскресенье, 22 сентября
15:00. Гонка