Расписание трансляций Гран-при Сингапура — 2024

С 20 по 22 сентября в Сингапуре пройдёт 18-й этап Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды гоночного уикенда будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии Гран-при будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории России не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию азербайджанского этапа.

Формула-1, Гран-при Сингапура — 2024. Расписание трансляций (время московское):

Пятница, 20 сентября

12:30. Первая тренировка

16:00 Вторая тренировка

Суббота, 21 сентября

12:30. Третья тренировка

16:00. Квалификация

Воскресенье, 22 сентября

15:00. Гонка