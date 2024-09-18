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Формула-1 и фирма LEGO объявили о начале сотрудничества

Формула-1 и фирма LEGO объявили о начале сотрудничества
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Формула-1 и известная фирма по выпуску наборов для сборки и моделирования LEGO объявили о начале сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Ф-1.

В рамках данного партнёрства, фирма LEGO представит наборы конструкторов, которые будут вдохновлены Формулой-1. В 2025 году также пройдут совместные мероприятия LEGO и Формулы-1, однако их формат не раскрывается.

Данную новость также прокомментировала коммерческий директор Ф-1 Эмили Прейзер.

«Конструктор LEGO зажёг искру творчества и страсти к строительству в миллионах детей и взрослых по всему миру. Благодаря этому партнёрству болельщики смогут воссоздать и переосмыслить мир Формулы-1, кирпичик за кирпичиком, углубляясь в тонкости механики и технологий, лежащих в основе этого вида спорта. Мы с нетерпением ждём возможности привнести драматизм и волнение Формулы-1 в команду конструкторов LEGO Group и предоставить нашим болельщикам ещё один способ насладиться этим видом спорта со своими друзьями и семьёй», — приводит слова Эмили пресс-служба Ф-1.

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