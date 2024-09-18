Издание SI включило двух пилотов Формулы-1 в топ-50 самых влиятельных людей в спорте

Авторитетное издание Sports Illustrated (SI) представило список из 50 самых влиятельных людей на данный момент в спорте, в который вошли два действующих пилота Формулы-1.

По мнению редакции журнала, к числу наиболее влиятельных людей в современном спорте относятся пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. Стоит отметить, что Хэмилтон был отнесён к разделу «Влиятельные лица», а Ферстаппен — к разделу «Спортсмены».

Напомним, Льюис Хэмилтон на данный момент занимает шестое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 166 очков. Макс Ферстаппен, в свою очередь, лидирует в личном зачёте Ф-1, имея в своём активе 313 очков.