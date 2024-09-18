Ральф Шумахер сказал, когда Лиам Лоусон заменит Даниэля Риккардо в «РБ»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер утверждает, что 22-летний новозеландец Лиам Лоусон заменит австралийца Даниэля Риккардо в «РБ» после Гран-при Сингапура.

«Да, «РБ» — это юношеская команда. Руководство концерна всегда поддерживало эту идею и говорило: «Мы будем полагаться на наших молодых пилотов». И именно поэтому в этом есть смысл. [Замена Лоусоном Риккардо в «РБ» после Гран-при Сингапура] Это было частью контракта Лиама. Мне жаль Даниэля поскольку нам будет не хватать очень симпатичного гонщика, который всегда улыбается и с которым приятно встречаться в паддоке», — приводит слова Ральфа портал Sky Sports Germany.