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Ральф Шумахер сказал, когда Лиам Лоусон заменит Даниэля Риккардо в «РБ»

Ральф Шумахер сказал, когда Лиам Лоусон заменит Даниэля Риккардо в «РБ»
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер утверждает, что 22-летний новозеландец Лиам Лоусон заменит австралийца Даниэля Риккардо в «РБ» после Гран-при Сингапура.

«Да, «РБ» — это юношеская команда. Руководство концерна всегда поддерживало эту идею и говорило: «Мы будем полагаться на наших молодых пилотов». И именно поэтому в этом есть смысл. [Замена Лоусоном Риккардо в «РБ» после Гран-при Сингапура] Это было частью контракта Лиама. Мне жаль Даниэля поскольку нам будет не хватать очень симпатичного гонщика, который всегда улыбается и с которым приятно встречаться в паддоке», — приводит слова Ральфа портал Sky Sports Germany.

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