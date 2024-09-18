В Бразилии построят небоскрёб в честь Айртона Сенны

В городе Балнеариу-Камбориу (Бразилия) планируется возвести небоскрёб в честь легендарного пилота Форомулы-1 Айртона Сенны. Об этом сообщает портал dezeen.

Предполагается, что Senna Tower станет самым высоким небоскрёбом в Бразилии и самым высоким жилым небоскрёбом в мире. Его точная высота пока не объявлена, но здание будет не ниже 500 метров. Внутри будут располагаться апартаменты и отель. Строительство небоскрёба предположительно начнётся во второй половине 2025 года.

Стоит также отметить, что над его концепцией работала дизайнер Лалалли Сенна, которая является племянницей гонщика.

Фото: FG Empreendimentos

Фото: FG Empreendimentos

Фото: FG Empreendimentos

Фото: FG Empreendimentos

Ранее Хэмилтон признался, что не получил удовольствия от своего первого чемпионского сезона в составе «Мерседеса» в 2014 году.