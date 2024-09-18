Стало известно, как выглядит отменённая спецливрея «Ред Булл» для ГП Сингапура

Появилось фото болида «Ред Булл», на котором представлена отменённая ранее специальная ливрея. Планировалось, что она будет использована для выступления на Гран-при Формулы-1 в Сингапуре. На это обратил внимание аккаунт @r/formula1 на платформе Reddit.
Болид «Ред Булл» с представленной специальной ливреей примет участие в Гран-при F1 Academy в Сингапуре.
Фото: Аккаунт r/formula1 на платформе Reddit
Напомним, по итогу гонки Гран-при Азербайджана пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал пятым, а его напарник мексиканец Серхио Перес — 17-м. На данный момент австрийская команды занимает второе место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 456 очков и уступая лидеру — «Макларен» — 20 очков.
Ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от идеи специальных ливрей для Гран-при Сингапура и США.