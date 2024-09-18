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Стало известно, как выглядит отменённая спецливрея «Ред Булл» для ГП Сингапура

Стало известно, как выглядит отменённая спецливрея «Ред Булл» для ГП Сингапура
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Появилось фото болида «Ред Булл», на котором представлена отменённая ранее специальная ливрея. Планировалось, что она будет использована для выступления на Гран-при Формулы-1 в Сингапуре. На это обратил внимание аккаунт @r/formula1 на платформе Reddit.

Болид «Ред Булл» с представленной специальной ливреей примет участие в Гран-при F1 Academy в Сингапуре.

Фото: Аккаунт r/formula1 на платформе Reddit

Напомним, по итогу гонки Гран-при Азербайджана пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал пятым, а его напарник мексиканец Серхио Перес — 17-м. На данный момент австрийская команды занимает второе место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 456 очков и уступая лидеру — «Макларен» — 20 очков.

Ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от идеи специальных ливрей для Гран-при Сингапура и США.

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