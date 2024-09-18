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Глава «Астон Мартин» Крак ответил Хорнеру, который раскритиковал анонс контракта с Ньюи

Глава «Астон Мартин» Крак ответил Хорнеру, который раскритиковал анонс контракта с Ньюи
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Глава «Астон Мартин» Майк Крак ответил руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру. Ранее тот раскритиковал официальное объявление британской команды о том, что Эдриан Ньюи подписал контракт с ними и будет сотрудничать с 1 марта 2025 года.

«Это было отличное объявление и великолепная неделя для нашей команды. На заводе и в кампусе царила фантастическая атмосфера. Было здорово. Также гораздо больше внимания было со стороны СМИ. Поэтому думаю, что это хорошо для команды, хорошо для бренда. Мы добились замечательного результата.

Честно говоря, не думаю, что нас отвлекло [официальное объявление о подписании контракта с Ньюи]. Во вторник, откровенно говоря, было так. Когда всё завершилось, мы сказали: «Ладно, возвращаемся к работе. На чём мы остановились?» Так что всё длилось один день. После этого все были сосредоточены и старались выполнить свою работу наилучшим образом. Думаю, что это придало дополнительную мотивацию как пилотам, так и команде в целом. Но не думаю, что это [событие] нас отвлекало», — приводит слова Крака портал Racingnews365.

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