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Экс-пилот Ф-1 ван дер Гарде: Ферстаппен вынесет Норриса с трассы, если на кону будет титул

Экс-пилот Ф-1 ван дер Гарде: Ферстаппен вынесет Норриса с трассы, если на кону будет титул
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Бывший пилот Формулы-1 нидерландец Гидо ван дер Гарде утверждает, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен станет чемпионом текущего сезона из-за своего менталитета.

«Макс станет чемпионом мира и оставит всего себя ради этого. Если болид не станет более совершенным, то он станет чемпионом лишь за счёт своего менталитета. У Макса есть серьёзный опыт, и у него есть понимание того, как завоевать титул.

Что произойдёт в том случае, если Ландо и Макс будут бороться за титул чемпиона на последнем этапе? Вынесет ли он Норриса с трассы? Не буду утверждать, что будет именно так. Однако в моём представлении Макс сделает это, если на кону будет титул чемпиона», — сказал Гидо в интервью на YouTube-канале DRS: De Race Show.

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