«Четвёртое место — больше времени в аэродинамической трубе». Вольф — о борьбе за титул

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф рассказал, что из-за отсутствия команды в борьбе за Кубок конструкторов у них появляется больше времени и сил на разработку болида сезона-2025.

«Мы не можем почивать на лаврах после трёх побед перед летними каникулами и надеяться на победу в Кубке конструкторов. Осталось ещё семь гонок. Поэтому мы хотим задать направление для разработки новой машины, потому что от этого будут зависеть наши результаты в следующем году.

Не подумайте, мы не кричим: «Ура, ура! В Кубке конструкторов мы только четвёртые с маленькой надеждой на третье место!» Но большая концентрация на следующем сезоне может принести преимущества, чем попытка угнаться за третьим местом.

Как команда, занявшая четвёртое место, мы получаем больше времени в аэродинамической трубе, и это может очень помочь нам в развитии в следующем году, а в следующем сезоне будет известен новый регламент на сезон-2026», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

После 17 этапов «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов и на 116 очков отстаёт от «Феррари», которая находится на третьем месте.