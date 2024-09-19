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Хорнер намекнул, когда обновления «Ред Булл» принесут пользу команде

Хорнер намекнул, когда обновления «Ред Булл» принесут пользу команде
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер анонсировал важные обновления для австрийского коллектива, которые должны помочь болидам на скоростных трассах.

«Наша машина, особенно в Баку, где много медленных поворотов под прямым углом, на удивление вела себя лучше, чем мы ожидали. Но некоторые из изменений, которые мы вносим в болид, не так уж применимы к трассе в Баку или Сингапуре. Наши обновления подействуют для таких трасс, как в Остине. Для более скоростных трасс.

Так что нам предстоит ещё извлечь много уроков и качественно всё протестировать. Мы не сомневаемся, что в Сингапуре тоже получим какую-то пользу от обновлений, но основные позитивные моменты увидим в Остине», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

После Гран-при Азербайджана австрийский коллектив впервые за два года потерял лидерство в Кубке конструкторов, пропустив вперёд британскую команду «Макларен».

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