ФИА выпустила заявление по поводу гибких антикрыльев «Макларена» в Баку

Международная федерация автоспорта (ФИА) выпустила заявление по поводу гибких задних антикрыльев «Макларена», которые коллектив использовал во время Гран-при Азербайджана в Баку. Напомним, многие считают, что их конструкция нелегальна и является подобием мини-системы DRS. На прямых под потоком воздуха заднее крыло чуть приоткрывалось.

«ФИА внимательно следит за гибкостью аэродинамических элементов на всех автомобилях и оставляет за собой право просить команды вносить изменения в любой момент сезона. Однако, если команда успешно проходит все испытания на гибкость и соблюдает правила и технические директивы, она считается полностью соответствующей, и никаких дальнейших действий предприниматься не будет.

ФИА в данный момент изучает данные и любые дополнительные доказательства, полученные в ходе Гран-при Азербайджана, и рассматривает любые «успокоительные» меры для выполнения требований. Это часть стандартного процесса при проверке технической законности, и ФИА сохраняет за собой право вносить нормативные изменения в течение сезона, если это необходимо», — говорится в пресс-релизе федерации.

По итогам гонки в Баку «Макларен» возглавил Кубок конструкторов впервые за 10 лет.