«Макларен» представил специальную ливрею на Гран-при Сингапура

Британская команда Формулы-1 «Макларен» представила специальную ливрею своих болидов на 18-м этапе сезона-2024 — Гран-при Сингапура. Ливрея выполнена в стиле легендарной эры MP4.

Фото: mclaren.com

«Legend Reborn был разработан совместно „Маклареном“ и OKX и чествует культовую эпоху MP4 с 1981 по 1996 год. Серия болидов MP4 широко рассматривается как одна из величайших машин F1, когда-либо созданных, и воплощает дух настоящих инноваций, черту, которую ценят оба бренда. Улучшение ливреи сочетает эпоху MP4 с культовой папайей (расцветка фрукта папайя использовалась для окраски автомобилей команды «Макларен» до 1972 года. — Прим. «Чемпионата») «как способ почтить наследие команды», — говорится в пресс-релизе команды.

Гран-при Сингапура пройдёт с 20 по 22 сентября. Британский коллектив после Гран-при Азербайджана возглавляет чемпионат в Кубке конструкторов.