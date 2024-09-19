ФБР проводит расследование в команде IndyCar из-за экс-сотрудника «Андретти»

В ночь на 19 сентября сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) пришли в офис компании Rahal Letterman Lanigan Racing в Индиане из-за бывшего сотрудника команды «Андретти». Сотрудника и команду RLL Racing подозревают в передаче интеллектуальной собственности команды Майкла Андретти.

«Мы полностью сотрудничаем с представителями ФБР. Учитывая, что расследование продолжается, мы ограничены в информации, которой можем поделиться прямо сейчас, но мы намерены предоставить дополнительную информацию, как только сможем», — говорится в заявлении пресс-службы команды.

Основатели команды и владельцы команды:

1. Роберт Вудворд «Бобби» Рэйхол — американский автогонщик, пилот Формулы-1 и CART. Трёхкратный чемпион CART, победитель гонки «500 миль Индианаполиса» 1986 года.

2. Дэвид Майкл Леттерман — американский комик, теле- и кинопродюсер.

3. Майкл Ланиган — предприниматель, судоходный магнат и владелец команды IndyCar Series. Он выиграл чемпионат 2007 года с Себастьяном Бурдэ и «Индианаполис 500» 2020 года с Такумой Сато.