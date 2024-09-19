«Я бы сказал — нет, это не моя последняя гонка». Риккардо — о замене на Лоусона

35-летний австралийский автогонщик, пилот Формулы-1 команды «РБ» Даниэль Риккардо прокомментировал слухи об уходе из «Королевских гонок» и замене на новозеландца Лиама Лоусона.

«[Будет ли Гран-при Сингапура последним в его карьере] Я так не думаю, но также не хочу стоять здесь и быть адвокатом. Я бы сказал — нет, это не моя последняя гонка, но мы также знаем, как работает этот вид спорта. Так что действительно не знаю, что произойдёт дальше, но в Формуле-1 много безумства. И, возможно, сейчас скажу чушь, но если я пойду и займу подиум в эти выходные, то, вероятно, стану самым крутым в этом виде спорта.

Это карусель, на которой мы находимся. И я знаю, что всё может так быстро измениться. Знаю, что ситуация накаляется, но мне просто нужно попытаться опустить голову в эти выходные и надрать кому-нибудь задницу», — приводит слова Риккардо издание Racingnews365.

Ранее сообщалось, что руководство «Ред Булл» активировало опцию в контракте Лиама Лоусона, которая даёт ему одно из четырёх мест в составе команды («Ред Булл или «РБ»).