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Отец Ферстаппена договорился с Вольфом о переходе Макса в «Мерседес» — F1-Insider

Отец Ферстаппена договорился с Вольфом о переходе Макса в «Мерседес» — F1-Insider
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52-летний нидерландский бывший гонщик «Формулы-1» Йос Ферстаппен, являющийся менеджером и отцом трёхкратного чемпиона в составе «Ред Булл» Макса Ферстаппена, договорился с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом по поводу прихода сына в состав немецкого коллектива в 2026 году, сообщает издание F1-Insider.

«Между Йосом Ферстаппеном и Тото Вольфом было достигнуто устное соглашение о приходе Макса в состав „Мерседеса“. Семья Ферстаппенов верит, что немецкая команда лучше подготовится к новому регламенту-2026», — сообщается в статье издания F1-Insider.

Ранее руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер анонсировал важные обновления для австрийского коллектива.

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