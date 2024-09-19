«Он не будет выступать до 40 лет». Марко — о причинах возможного ухода Макса Ферстаппена

Австрийский советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко порассуждал о причинах возможного ухода из коллектива трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена.

«У Макса отличные связи с «Ред Булл», и он очень лоялен команде. Мы доверились ему в 17 лет и подарили ему возможность участвовать в Формуле-1. Макс этого не забыл. Но Ферстаппен не будет выступать в Формуле-1 в возрасте 40 лет, как Фернандо Алонсо. Вот почему сейчас он хочет добиться как можно большего успеха.

В каждом контракте пилота есть пункты о досрочном расторжении, ориентированные на результат. Наша задача построить ему машину, которая будет настолько хороша, что он не сможет и не захочет их активировать. В Азербайджане мы снова были намного ближе к «Макларену» и «Феррари», — приводит слова Хельмута издание Bild.

Ранее в F1-Insider сообщили, что отец и менеджер Макса Йос Ферстаппен устно договорился о переходе своего сына в «Мерседес».