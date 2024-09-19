«Давайте различать рэп и автоспорт». Бен Сулайем просит пилотов Ф-1 меньше материться

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем попросил пилотов Формулы-1 как можно меньше употреблять нецензурной лексики во время радиопереговоров.

«Я имею в виду, что мы должны различать наш вид спорта – автоспорт – и рэп-музыку. Знаете, мы не рэперы. Они произносят слово «F**k» сколько раз в минуту? Наш спорт не про это. Это их заботы. Знаю, я был пилотом. В самый разгар момента, когда ты думаешь, что расстроен из-за того, что другой гонщик выдавил тебя или атаковал с контактом…

Когда я оказывался за пределами трассы, то расстраивался. Но также мы должны быть осторожны в своём поведении. Мы должны быть ответственными людьми.

Потому что представьте, что вы сидите со своими детьми и смотрите гонку, а потом кто-то говорит всю эту грязную лексику. Я имею в виду, что бы сказали ваши дети или внуки? Чему бы вы их научили, если бы ваш вид спорта был как рэп?

Мы уже ограничиваем вывод в эфир нецензурной лексики по ходу Гран-при. У нас есть правила, и правила созданы для пользы спорта, и правила созданы для того, чтобы их контролировали и уважали», — приводит слова бен Сулайема издание Motorsport.

Ранее ФИА выпустила заявление по поводу гибких антикрыльев «Макларена» на Гран-при Азербайджана.