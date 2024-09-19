У российского электромобиля появится функция распознавания по лицу

Российские электромобили Atom будут оснащены системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта, разработанной компанией Ntech Lab, сообщает госкорпорация «Ростех». Отмечается, что это первая в России подобная разработка с применением технологий искусственного интеллекта.

Распознавание водителя будет происходить в тот момент, когда он находится за рулём. Отмечается, что система способна работать в том числе в условиях низкой освещённости и может распознать человека, даже если он в очках или головном уборе. Функция будет полезна для семей, в которых автомобилем управляют разные люди, а в будущем она может быть применена на машинах, поставляемых для каршерингов и такси.

Напомним, серийное производство Atom запланировано на 2025 год. Автомобиль будет обладать задним приводом и запасом хода в 500 километров. С места до 100 км/ч за счёт силовой установки мощностью порядка 205 лошадиных сил он будет разгоняться за восемь секунд. Atom также поддерживает технологии быстрой зарядки и за восемь минут способен получить достаточно энергии, чтобы проехать 100 километров. В начале августа создатели автомобиля рассекретили интерьер новинки.