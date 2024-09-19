«Это не серая зона регламента». Пиастри — о заднем антикрыле «Макларена» в Баку

23-летний двукратный победитель Гран-при в сезоне-2024 из команды Формулы-1 «Макларен» Оскар Пиастри высказался по поводу обвинений в использовании коллективом запрещённых задних антикрыльев.

«Что ж, наше крыло — законно. Пока оно проходит все тесты, а нас очень много проверяют. Но это, конечно, не волшебный билет или чудодейственная пуля, объясняющая нашу конкурентоспособность, но я очень доволен нашими результатами.

Честно говоря, я впервые узнал об этом крыле в то же время, что и все остальные, на прошлой неделе, и это явно не серая зона регламента. Очевидно, в спорте вы находите всё возможное, не нарушая правил, и это то, что мы делаем, и то, что необходимо делать, чтобы создать машину и команду, выигравшую чемпионат», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

Оскар Пиастри одержал победу на прошедшем Гран-при Азербайджана, а «Макларен» смог опередить «Ред Булл» в Кубке конструкторов.

Ранее ФИА выпустила заявление по поводу гибких антикрыльев «Макларена».