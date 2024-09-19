Кевин Магнуссен: я, чёрт возьми, готов дать жару после дисквалификации

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о своём настрое перед возвращением в чемпионат после дисквалификации из-за перебора штрафных очков.

«К вам применяются санкции, и вы возвращаетесь с настроем: «Я, чёрт возьми, готов дать жару». Забавно, как работает эта система [обнуления очков]. Однако в некотором смысле это наказание на меня никак не повлияло. Было просто досадно осознавать, что в какой-то раз, когда что-то произойдёт, меня отстранят от участия в гонке. А теперь всё здорово. Не думаю, что это (пропуск ГП Азербайджана. — Прим. «Чемпионата») повлияло на мои навыки. Я просто старался оставаться сфокусированным и говорил себе: «Мне следует выложиться по полной, несмотря ни на что».

Это был своего рода бонусный уикенд, проведённый с семьёй. Было здорово провести такой небольшой отпуск. В воскресенье, во время тренировки, мне удалось чуть-чуть посмотреть гонку в спортзале. Хотелось отвлечься от этого и наслаждаться выходными. Было странно находиться тут, пока они были в там. Но я не зацикливался на этом. Для меня это просто не имело большого значения», — приводит слова Магнуссена портал Racingnews365.