«В этом есть расизм». Хэмилтон — о словах Сулайема насчёт употребления мата по радио

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал слова президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема. Ранее тот попросил пилотов Ф-1 как можно меньше употреблять нецензурную лексику во время радиопереговоров и провёл сравнение автоспорта с рэпом.

«Мне не понравилось, как он выразился. Говорить так про рэперов было стереотипно. Если задуматься, что большинство рэперов чёрные, то о чём говорит фраза, что мы не такие? Как мне кажется, это был неправильный подбор слов, и в них есть расистский элемент.

Полезно проявить немного эмоций. Очень сложно [выступать, не используя нецензурную брань], и мы не роботы. Я справляюсь с этим, так как на меня работают более 2000 человек, которые помогают мне работать и оставаться на своём посту. Но [употреблять мат в заездах] не про меня, хотя у меня был такой опыт. То, что я делаю и говорю, затрагивает всех этих людей, которые жертвуют временем, проведённым со своими семьями, и отдают всё, чтобы я мог занять привилегированное положение.

Когда мне было 22, мне не приходилось задумываться об этом так часто, как сейчас. В то время мои эмоции просто зашкаливали. Я говорил всё, что приходило в голову, не задумываясь, сколько людей или детей меня слушают. Согласен, что у молодых пилотов нет опыта [из-за чего они используют нецензурную брань]. Но верю, что со временем он у них появится. Если бы за нецензурную брань вводили штрафы, то люди перестали бы её использовать. Не уверен, что в этом есть острая необходимость, но, думаю, нецензурных выражений бывает слишком много», — приводит слова Хэмилтона портал GPblog.