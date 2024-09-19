Макс Ферстаппен — о потенциальном запрете мата в Ф-1: мы что, пятилетние дети?!

Пилот австрийской «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своём отношении к предложению президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема. Ранее тот попросил пилотов Формулы-1 как можно меньше употреблять нецензурной лексики во время радиопереговоров.

«Так устроен мир. Люди, кажется, более чувствительны к таким вещам. Моё мнение таково, что нам следует не выводить нецензурную брань в эфир. Естественно, есть различные приложения, с помощью которых люди слушают наши радиопереговоры. Поэтому нам следует ввести ограничения или транслировать их с задержкой, чтобы можно было цензурировать определённые фразы.

В этом было бы гораздо больше пользы, чем в запрете пилотам употреблять матерную речь. К примеру, я не могу произнести слово на букву F. Извините меня, но мы что, пятилетние дети?! Даже если эфир будет смотреть ребёнок, он всё равно услышит мат и будет использовать нецензурную брань, несмотря на запрет со стороны родителей.

Все ругаются. Некоторые больше, а другие меньше. Это, кроме того, зависит от языка, на которым вы говорите. Однако важно понимать, что оскорбления — нечто другое. Многие люди используют мат, когда их переполняет адреналин. На мой взгляд, подобное просто не следует транслировать. Если вы не будете выводить брань в эфир, то никто не узнает, что вы её употребили, помимо вас и вашей команды. С этим можно справиться самостоятельно», — приводит слова Ферстаппена портал Racingnews365.