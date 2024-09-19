Серхио Перес: решение «Макларена» не соответствует правилам

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес выразил удивление тем, что ФИА признала законным конструкцию заднего антикрыла «Макларена».

«Очевидно, что это решение не соответствует правилам, но их машина легальна. Я удивлён. Не сильно меняет дело, но тем не менее. Я действительно думал, что это не предусмотрено правилами. Ясно видно, что заднее антикрыло гнётся. Но, очевидно, ФИА провела проверки, и, похоже, это легальная машина. Я очень удивлён этим и думал, что это запрещено. Однако, судя по всему, это разрешено. Хотя оно даёт определённое преимущество. Я не эксперт в технических вопросах, но уверен, что наша команда изучает этот вопрос.

Думаю, нам [в этой ситуации] следует сосредоточиться на себе. Мы понесли серьёзный урон в [Кубке конструкторов], в результате чего нас обогнала «Макларен». Как мне кажется, нам удастся вернуться в оптимальную форму, и, надеюсь, мы покажем высокие результаты, что будет очень хорошо», — приводит слова Переса портал Planetf1.

Напомним, многие считают, что конструкция задних антикрыльев «Макларена» нелегальна и является подобием мини-системы DRS. На прямых под потоком воздуха заднее крыло чуть приоткрывалось.