Сайнс раскрыл детали разговора с Пересом в медцентре после аварии на Гран-при Азербайджана

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, о чём он говорил с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом в медицинском центре после аварии в гонке Гран-при Азербайджана.

«Мы неловко просидели рядом друг с другом в течение 20 минут в медицинском центре, на нас были пульсометры, которые отслеживали наши показатели. Мы посмотрели друг на друга, и Серхио спросил: «Приятель, что, чёрт возьми, там произошло?» Я подумал и ответил ему: «Не знаю. Но я честно говорю, что не собирался закрывать тебя, вообще ничего делать против тебя не хотел, Чеко».

Мы вели этот диалог и пытались проанализировать, что произошло. Спустя время мы пришли к выводу, что этот спорт иногда бывает несправедливым. И я, и Серхио думали, как нам не удалось финишировать на подиуме, хотя он был у нас в кармане. Шарль в тот момент уже умирал на шинах «хард». Вероятно, нам бы удалось его обогнать. В конце концов, мы даже пошутили об этом, так что между мной и Серхио нет никаких обид», — приводит слова Карлоса портал Motorsport.