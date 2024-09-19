Фото: Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл поменялись одеждой

Пилоты британского «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл поменялись своей одеждой.

«Великий стилист, Джордж», — подписал фото Льюис, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Аккаунт Льюиса Хэмилтона в социальных сетях

Напомним, в гонке Гран-при Азербайджана Джордж Расселл финишировал третьим, а его напарник Льюис Хэмилтон — девятым. Победителем 17-го этапа Формулы-1 стал гонщик команды «Макларен» австралиец Оскар Пиастри.

На данный момент Хэмилтон занимает шестое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 166 очков. Расселл, в свою очередь, находится на седьмой позиции, имея в своём активе 143 очка. В Кубке конструкторов «Мерседес» располагается на четвёртом месте с 309 очками.