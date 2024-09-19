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Отец Серхио Переса рассказал, из-за чего у него произошёл сердечный приступ

Отец Серхио Переса рассказал, из-за чего у него произошёл сердечный приступ
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Антонио Перес Гарибай, являющийся отцом пилота австрийской «Ред Булл» Серхио Переса, рассказал, из-за чего у него произошёл сердечный приступ, в результате которого его госпитализировали в больницу.

«Всё произошло после аварии. Возможно, причиной этого был шок от столкновения. Врачи уже проверяют моё сердце, чтобы понять, почему я потерял сознание», — приводит слова Антонио издание Mediotiempo.

Кроме того, официальное заявление о его физическом состоянии опубликовала команда мексиканского гонщика. Согласно этой информации, Антонио выписан из больницы и сейчас находится дома, где продолжит процесс выздоровления.

Антонио Перес Гарибай был госпитализирован медиками после того, как его сын столкнулся с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом в гонке Гран-при Азербайджана.

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