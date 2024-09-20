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Карлос Сайнс ответил, в каком случае «Феррари» продлили бы с ним контракт

Карлос Сайнс ответил, в каком случае «Феррари» продлили бы с ним контракт
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс сказал, в каком случае итальянская команда продлила бы контракт с ним.

«Я по-прежнему убеждён, что если бы Льюис Хэмилтон не решил завершить карьеру в «Феррари», то со мной бы продлили контракт. Однако семикратному чемпиону мира нельзя отказывать. Понимаю, что им было суждено сойтись», — приводит слова Карлоса портал AS.

Напомним, Хэмилтон покинет британский «Мерседес» по окончании нынешнего сезона, а в следующем присоединится к «Феррари».

На данный момент Карлос Сайнс занимает пятое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 184 очка. А его напарник Шарль Леклер, в свою очередь, находится на третьей позиции, имея в своём активе 235 очков.

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