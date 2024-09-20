«Это, мягко говоря, спорно». Леклер высказался о заднем антикрыле «Макларена»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о дискуссиях, возникших из-за заднего антикрыла команды «Макларен» на Гран-при Азербайджана.

Напомним, часть общественности посчитала, что конструкция нелегальна и является подобием мини-системы DRS, приоткрывающейся на прямых под потоком воздуха. Позже ФИА выступила с заявлением, сообщив, что проведёт проверку.

«Да, у нас [в команде] был диалог. Фред [Вассёр] подробнее рассказал бы об этом, но учитывая то, что мне сказали, это, мягко говоря, спорно. Итак, я выскажусь об этом так и дам возможность Фреду прокомментировать это детальнее», — приводит слова Леклера Motorsport.