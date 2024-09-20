Формула-1, Гран-при Сингапура — 2024: пятничные практики, онлайн-трансляция

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Сегодня, 20 сентября, на городской трассе в Сингапуре состоятся пятничные тренировки 18-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Первая сессия свободной практики начнётся в 12:30 по московскому времени, вторая стартует в 16:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции тренировок, следить за которыми можно, перейдя по нижеприведённым ссылкам:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Сингапура Формулы-1.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Сингапура Формулы-1.

В чемпионате продолжает лидировать пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На его счету 313 очков. На втором месте находится гонщик «Макларена» Ландо Норрис, в активе которого 254 балла. Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (235 очков).